Tron: filme que marcou o mundo tecnológico volta às telas este ano
O sucesso das bilheterias de Hollywood dá início a uma nova saga A produção da Disney marcou uma geração com o primeiro filme Tron...
O sucesso das bilheteiras de Hollywood dá início a uma nova saga. A produção da Disney marcou uma geração com o primeiro filme Tron: Uma Odisseia Eletrônica, depois estreou em 2010 com Tron: O Legado e depois de 15 anos a trama volta às telas com Tron: Ares.
O sucesso das bilheteiras de Hollywood dá início a uma nova saga. A produção da Disney marcou uma geração com o primeiro filme Tron: Uma Odisseia Eletrônica, depois estreou em 2010 com Tron: O Legado e depois de 15 anos a trama volta às telas com Tron: Ares.
Para saber mais sobre essa nova aventura no mundo de Tron, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Para saber mais sobre essa nova aventura no mundo de Tron, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: