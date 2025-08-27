Tron: filme que marcou o mundo tecnológico volta às telas este ano O sucesso das bilheterias de Hollywood dá início a uma nova saga A produção da Disney marcou uma geração com o primeiro filme Tron... Entretetizei|Do R7 27/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h38 ) twitter

tron entretetizei

O sucesso das bilheteiras de Hollywood dá início a uma nova saga. A produção da Disney marcou uma geração com o primeiro filme Tron: Uma Odisseia Eletrônica, depois estreou em 2010 com Tron: O Legado e depois de 15 anos a trama volta às telas com Tron: Ares.

Para saber mais sobre essa nova aventura no mundo de Tron, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

