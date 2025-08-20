Logo R7.com
Twenty One Pilots lança novo single, Drum Show

A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro Em clima de contagem regressiva para o lançamento...

Joshua Dun e Tyler Joseph em imagem de divulgação para o álbum Breach, do Twenty One Pilots entretetizei

A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro. Em clima de contagem regressiva para o lançamento de seu novo álbum, Twenty One Pilots liberou a faixa inédita Drum Show em todas as plataformas digitais. O lançamento sucede o single The Contract, que foi divulgado em junho e recebeu uma indicação na categoria Best Rock no MTV Video Music Awards de 2025.

