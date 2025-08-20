Twenty One Pilots lança novo single, Drum Show A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro Em clima de contagem regressiva para o lançamento... Entretetizei|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Joshua Dun e Tyler Joseph em imagem de divulgação para o álbum Breach, do Twenty One Pilots entretetizei

A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro. Em clima de contagem regressiva para o lançamento de seu novo álbum, Twenty One Pilots liberou a faixa inédita Drum Show em todas as plataformas digitais. O lançamento sucede o single The Contract, que foi divulgado em junho e recebeu uma indicação na categoria Best Rock no MTV Video Music Awards de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Streaming gratuito de cinema japonês lança 6 novos títulos

Especial | Do kimono ao saree: as roupas tradicionais asiáticas que não saem de moda

Luci Collin celebra 4 décadas de poesia com Incombinados: Poemas Escolhidos