Twenty One Pilots lança novo single, Drum Show
A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro Em clima de contagem regressiva para o lançamento...
A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro. Em clima de contagem regressiva para o lançamento de seu novo álbum, Twenty One Pilots liberou a faixa inédita Drum Show em todas as plataformas digitais. O lançamento sucede o single The Contract, que foi divulgado em junho e recebeu uma indicação na categoria Best Rock no MTV Video Music Awards de 2025.
A canção é a segunda prévia do próximo projeto da banda, que será lançado em setembro. Em clima de contagem regressiva para o lançamento de seu novo álbum, Twenty One Pilots liberou a faixa inédita Drum Show em todas as plataformas digitais. O lançamento sucede o single The Contract, que foi divulgado em junho e recebeu uma indicação na categoria Best Rock no MTV Video Music Awards de 2025.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: