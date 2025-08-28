Universo do jogo do bicho é tema de nova série da Netflix Série tem no elenco nomes como Juliana Paes, André Lamoglia e Xamã A Netflix revelou as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, sua... Entretetizei|Do R7 28/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h38 ) twitter

A Netflix revelou as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, sua nova série brasileira que mergulha nos bastidores do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Sob a direção de Heitor Dhalia, a produção mistura crime, rivalidade e drama familiar, com estreia ainda em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes dessa nova produção!

