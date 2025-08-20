Vem aí: teaser oficial e data de estreia da 2ª temporada de Fallout são anunciados Com direito à aparição do temido Deathclaw, série promete aprofundar o caos no deserto pós-apocalíptico Foi divulgado nesta quarta-...

Com direito à aparição do temido Deathclaw, série promete aprofundar o caos no deserto pós-apocalíptico. Foi divulgado nesta quarta-feira (19), durante a Gamescom — o maior evento de games do mundo — o teaser oficial da segunda temporada de Fallout. A prévia foi apresentada ao vivo na transmissão da Opening Night Live, que também revelou a data de estreia: os novos episódios chegam em 17 de dezembro de 2025, com oito capítulos lançados semanalmente até 4 de fevereiro de 2026.

