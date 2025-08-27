Vem novidade por aí: Prêmio LOBA anuncia agenda e editora parceira Evento literário que celebra a escrita feminina brasileira acontecerá em dezembro e fechará o calendário literário de 2025 A segunda... Entretetizei|Do R7 27/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h39 ) twitter

Evento literário que celebra a escrita feminina brasileira acontecerá em dezembro e fechará o calendário literário de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades do Prêmio LOBA!

