Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

VMA 2025: confira todos os indicados à premiação

Com 12 indicações, Lady Gaga é a artista mais contemplada, seguida por Bruno Mars e Kendrick Lamar Depois de muita especulação, ontem...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Bad Bunny, indicado ao VMA 2025 entretetizei

Com 12 indicações, Lady Gaga é a artista mais contemplada, seguida por Bruno Mars e Kendrick Lamar. Depois de muita especulação, ontem (5) finalmente foi divulgada a lista completa de indicados ao VMA 2025! O tradicional prêmio, organizado pela MTV, acontecerá dia 7 de setembro deste ano e ainda não tem apresentador ou atrações confirmadas.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e a lista completa de indicados no nosso parceiro Entretetizei!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.