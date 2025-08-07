VMA 2025: confira todos os indicados à premiação Com 12 indicações, Lady Gaga é a artista mais contemplada, seguida por Bruno Mars e Kendrick Lamar Depois de muita especulação, ontem... Entretetizei|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

Bad Bunny, indicado ao VMA 2025 entretetizei

Com 12 indicações, Lady Gaga é a artista mais contemplada, seguida por Bruno Mars e Kendrick Lamar. Depois de muita especulação, ontem (5) finalmente foi divulgada a lista completa de indicados ao VMA 2025! O tradicional prêmio, organizado pela MTV, acontecerá dia 7 de setembro deste ano e ainda não tem apresentador ou atrações confirmadas.

