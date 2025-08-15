Ouça o álbum com a trilha sonora da minissérie A Vida de Jó
Junto com a estreia da produção chegam as músicas que marcam a trama
Lançamentos inéditos marcam esta sexta-feira (15)! A minissérie A Vida de Jó estreia no Univer Vídeo com a história do homem que foi descrito por Deus como íntegro, reto e que se desviava do mal.
Junto com o lançamento da série chega também o álbum com a trilha sonora original da série em todas as plataformas de áudio.
Então não perca tempo, assista aos episódios no Univer Vídeo e salve suas músicas preferidas para ouvir quando e onde quiser.
A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.