‘Acadêmicos do Baixo Augusta’ faz ensaio com entrada gratuita neste domingo (26) Banda é comandada pelo músico Simoninha, além dos cantores André Frateschi, Bruna Pazinato e Hevelson Oliveira O conteúdo ‘Acadêmicos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acadêmicos do Baixo Augusta (Foto: Frâncio de Holanda)

A temporada do pré-carnaval de 2025 já começou, e o Acadêmicos do Baixo Augusta, maior bloco de carnaval da cidade e precursor da reocupação cultural de São Paulo, anuncia o primeiro ensaio deste ano. O evento será realizado neste domingo (26) na casa de shows Audio, na Zona Oeste da capital paulista. A festa, que acontece a partir das 15h, é gratuita e poderá receber mais de 3 mil pessoas, respeitando-se a lotação do espaço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as novidades do pré-carnaval!

Leia Mais em Feed TV:

Alvaro Xaro quebra silêncio e confirma relatos da ‘planilha dos influenciadores’

Gominho explica ‘sumiço’ de Preta Gil das redes sociais; saiba mais

Confira o que os influenciadores falaram sobre a ‘planilha secreta’