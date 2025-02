Advogado de Eduardo Costa abre o que pode acontecer com cantor após pedido de prisão Saiba como a Justiça pode decidir e o destino do cantor após pedido do Ministério Público O conteúdo Advogado de Eduardo Costa abre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h07 ) twitter

Eduardo Costa (Foto: Instagram)

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) solicitou que a pena de Eduardo Costa, condenação por difamação contra Fernanda Lima, seja convertida em prisão. Isso ocorreu após o cantor não cumprir a sentença de serviços comunitários, que havia sido determinada em 2022. Saiba o que o advogado do famoso fala a respeito do fato!

Para mais detalhes sobre essa situação e o que pode acontecer com Eduardo Costa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

