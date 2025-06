Advogado de Leo Lins diz que humorista sofre perseguição política: ‘Viés a direita’ Humorista foi condenado a oito anos e três meses de prisão. O conteúdo Advogado de Leo Lins diz que humorista sofre perseguição política... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h57 ) twitter

Leo Lins (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O humorista Leo Lins, de 42 anos, enfrenta um dos momentos mais delicados de sua carreira. Ele foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo por declarações consideradas discriminatórias contra diversos grupos sociais. As falas foram proferidas em um espetáculo de stand-up e publicadas no YouTube em 2022, sob o título Leo Lins — Perturbador. A pena inclui, além do tempo de reclusão, multa e indenização por danos morais coletivos.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

