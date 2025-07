Além de Sheila Mello e Jacaré, relembre outros romances que marcaram o ‘É o Tchan’ Sheila Mello revelou recentemente que viveu um affair com Jacaré, ex-colega do grupo É o Tchan. O conteúdo Além de Sheila Mello e Jacaré... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h56 ) twitter

É o Tchan (Foto: Instagram) Feed TV

Sheila Mello revelou pela primeira vez, que viveu um breve romance com Jacaré, seu colega dos tempos de É o Tchan. “Tivemos um affair, sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou”, declarou a loira no podcast “Papagaio Falante”. Esse foi um dos casos de romance entre integrantes do grupo fenômeno dos anos 1990.

Para saber mais sobre esses romances e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

