Alexandre Correa ataca irmã de Ana Hickmann e Ministério Público é acionado; entenda Ministério Público Reforça Credibilidade das Alegações de Fernanda Hickmann em Meio a Acusações e Controvérsias

Ana Hickmann, Fernanda e Alexandre (Foto Reprodução Redes Sociais)

A batalha judicial entre Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora Ana Hickmann, e seu ex-cunhado, Alexandre Correa, ganha novos contornos com o recente posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). O órgão ministerial, após analisar as acusações e argumentos apresentados por Fernanda, reforçou a credibilidade de suas alegações, considerando as postagens de Correa como “infundadas e ofensivas”.

Para entender todos os detalhes desse embate e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

