Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são flagrados fazendo compras em São Paulo

Após um período separados, casal condenado pelo assassinato de Isabella retoma relacionamento e é visto circulando pelo bairro de Santana...

Alexandre Nardoni e Anna Carolina (Foto: Redes Sociais)

No início deste ano, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram vistos juntos novamente em São Paulo, após cumprirem parte da pena pelo assassinato da filha do advogado, Isabella Nardoni, ocorrido em 2008. As imagens divulgadas pelo programa Cidade Alerta mostram o casal caminhando e fazendo compras no bairro de Santana. Alexandre usava boné e Anna Carolina, que agora está loira, apresentava um visual diferente do que tinha na época do julgamento. Essa reaproximação aconteceu depois de um período em que estiveram separados durante 2023, quando Anna Carolina passou a cumprir pena em regime aberto.

Para mais detalhes sobre essa história e as reações que gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

