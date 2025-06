Amado Batista nega traição e crise em casamento com Cálita Franciele Cantor esclarece declarações feitas no palco e reafirma que relação está sólida e repleta de amor O conteúdo Amado Batista nega traição... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h17 ) twitter

Amado Batista e Calita Franciele (Foto Instagram) Feed TV

Amado Batista, de 74 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para negar os boatos sobre traição e problemas no casamento com Cálita Franciele, de 23 anos. O casal, unido desde março deste ano, foi alvo de rumores após o cantor fazer declarações durante um show em Aracaju (SE) na última quarta-feira (25), quando falou sobre a vida de solteiro e enganos no amor.

