Amanda Kimberlly expõe prints de conversa para rebater versão de Bruna Biancardi sobre foto da filha
Modelo esclarece que não pediu exclusão da foto de Helena
Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre a polêmica envolvendo a exclusão da foto de sua filha Helena de uma publicação de Bruna Biancardi, madrasta da bebê, nesta terça-feira (19). A modelo desabafou sobre os ataques de ódio que a pequena, de apenas um ano, enfrenta diariamente, e revelou conversas privadas com Bruna, esposa de Neymar, de 33 anos, pai de Helena.
