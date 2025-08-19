Logo R7.com
Amanda Kimberlly expõe prints de conversa para rebater versão de Bruna Biancardi sobre foto da filha

Modelo esclarece que não pediu exclusão da foto de Helena

Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly (Foto: Instagram) Feed TV

Amanda Kimberlly, de 31 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre a polêmica envolvendo a exclusão da foto de sua filha Helena de uma publicação de Bruna Biancardi, madrasta da bebê, nesta terça-feira (19). A modelo desabafou sobre os ataques de ódio que a pequena, de apenas um ano, enfrenta diariamente, e revelou conversas privadas com Bruna, esposa de Neymar, de 33 anos, pai de Helena.

