Amiga expõe prints de conversas com Preta Gil antes da morte Jude Paulla revelou troca de mensagens emocionantes com a cantora durante sua luta contra o câncer Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h58 ) twitter

Preta Gil e amiga (Foto: Instagram) Feed TV

Na madrugada desta quarta-feira, 23 de julho, Jude Paulla, amiga próxima de Preta Gil, publicou capturas de tela das conversas que teve com a cantora nos últimos meses de sua vida. As mensagens, trocadas enquanto Preta enfrentava o tratamento contra o câncer, revelam momentos de cuidado e intimidade entre as duas, especialmente em relação à alimentação da artista, que lidava com a falta de apetite causada pela quimioterapia.

