Amiga mostra ‘perrengue’ de Amanda Kimberlly na 25 de março Influenciadora prepara festa junina para Helena e viraliza ao carregar espiga gigante na cabeça em dia de compras no centro de SP O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly e Helena (Foto Instagram) Feed TV

Amanda Kimberlly, mãe de Helena — filha do jogador Neymar — mostrou que faz de tudo para ver a filha feliz. Com o mêsversário da pequena se aproximando, a influenciadora caiu na estrada e encarou o famoso circuito de compras populares da 25 de Março e do Brás, no centro de São Paulo, em busca de itens para a festinha. A comemoração, marcada para o dia 3 de junho, terá o tema festa junina.

Não perca os detalhes dessa divertida missão de compras e a dedicação de Amanda! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Bia Miranda revela valor gasto com internação da filha na UTI e preço impressiona

Amado Batista comenta diferença de idade com a esposa: ‘Não existem regras’

Estrutura de shopping e ‘hotel 5 estrelas’ até para cães: Conheça casa de Ana Hickmann e Edu Guedes