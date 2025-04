Amin Khader é internado às pressas e passa por cateterismo: ‘Quase infartei’ Aos 69 anos, Amin Khader foi internado às pressas no Rio de Janeiro e passou por um cateterismo após descobrir que 95% de suas veias... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h47 ) twitter

Amin Khader (Foto: Reprodução/aminkhader/Instagram)

Na última terça-feira, 1º de abril, o jornalista e apresentador Amin Khader, de 69 anos, foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O comunicador passou mal e precisou ser submetido a um cateterismo, procedimento médico que envolve a inserção de um tubo flexível nas artérias do coração para diagnóstico e tratamento de obstruções.​

