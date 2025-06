Ana Castela surpreende fãs com shape definido; veja Cantora revela disciplina, mudanças na alimentação e rotina de treinos que a fizeram alcançar resultados em apenas três meses O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h17 ) twitter

Ana Castela (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

No último domingo (22), Ana Castela, de 21 anos, chamou a atenção dos seguidores ao mostrar o resultado de sua nova fase. A cantora, conhecida como “a boiadeira”, tem se dedicado intensamente à vida fitness e revelou a transformação física em um vídeo publicado no Instagram, onde exibe o corpo mais definido e a evolução conquistada com esforço e constância.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa incrível transformação!

