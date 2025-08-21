Ana Castela toma atitude após mãe de Zé Felipe segui-la em rede social; entenda Em meio aos boatos de romance com o cantor, a "boiadeira" passou a receber atenção de Poliana Rocha Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h43 ) twitter

Ana Castela e Poliana Rocha (Foto: Instagram) Feed TV

Em meio aos rumores de romance entre Zé Felipe e Ana Castela, os fãs perceberam mais uma pista de que os dois podem estar mesmo juntos. Na manhã desta quinta-feira (21), Ana Castela tomou uma atitude após a mãe do cantor, Poliana Rocha segui-la no Instagram.

Para mais detalhes sobre essa história e o que está acontecendo entre os artistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

