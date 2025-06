Ana Hickmann fala sobre superação de violência doméstica: “Tive que pedir socorro” Apresentadora relembrou agressões, destacou importância da denúncia e reforçou que ninguém merece ser humilhado O conteúdo Ana Hickmann... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann (Foto: Reprodução) Feed TV

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, abordou temas delicados em um novo vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira (23). Entre os assuntos, ela falou sobre o diagnóstico de TDAH, relacionamentos e a superação do que classifica como um histórico de violência doméstica durante seu casamento com o empresário Alexandre Correa, de 59 anos. Em tom de desabafo, Ana afirmou: “Ninguém merece ser humilhada. Dor física, dor de alma”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a história de superação de Ana Hickmann.

Leia Mais em Feed TV:

Noivo de Juliette, Kaique Cerveny, atualiza estado de saúde após hepatite A

Namorada de Murilo Huff sai em defesa do cantor após pedido de guarda do filho de Marília Mendonça

Dona Ruth acusa Murilo Huff de nunca pagar pensão a Léo e critica pedido de guarda unilateral