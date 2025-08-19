Ana Hickmann revela desejo do filho e explica por que não permitiu Apresentadora contou em seu canal no YouTube que Alezinho sonha em ser youtuber Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann (Foto: Instagram) Feed TV

Ana Hickmann compartilhou um momento íntimo com seus seguidores em uma gravação para seu canal no YouTube. A apresentadora contou que o filho Alezinho, de 11 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Alexandre Correa, expressou um desejo curioso que acabou sendo negado por ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a decisão de Ana!

Leia Mais em Feed TV:

Rafa Kalimann celebra gravidez planejada e revela planos de aumentar a família

Romana Novais cancela compromissos para acompanhar Alok em recuperação de problema de saúde

Lexa faz tratamento estético para suavizar cicatriz da cesárea; veja