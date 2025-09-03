Logo R7.com
Ana Paula Siebert fala pela primeira vez sobre possível mudança de Rafaella Justus

Influenciadora respondeu seguidores sobre a chance da enteada morar no Rio de Janeiro após nova fase da carreira de César Tralli

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Ana Paula Siebert e Rafaella Justus (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora digital Ana Paula Siebert respondeu seguidores que perguntaram sobre o futuro da enteada, Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Durante uma interação em suas redes sociais, internautas quiseram saber se a jovem de 16 anos poderia se mudar para o Rio de Janeiro por causa da nova fase profissional do padrasto, César Tralli.

