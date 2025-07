Ana Paula Siebert impressiona com corpo mais natural após perder 5kg Influenciadora posa com visual estiloso após perder 5 kg e rebate boatos sobre edição nas fotos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h58 ) twitter

Ana Paula Siebert (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Ana Paula Siebert chamou a atenção nas redes sociais ao publicar registros de um dia de praia repleto de estilo e leveza. Aos 37 anos, a influenciadora surgiu deslumbrante em um cenário paradisíaco, ostentando um look moderno que destacou sua nova forma física, fruto de uma recente perda de 5 kg. Usando um biquíni elegante combinado com um chapéu no estilo cowgirl, Ana encantou os seguidores com seu visual cheio de personalidade.

