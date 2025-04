Andressa Suita abre o jogo sobre terceira gravidez: “Sem entender” Foto em clima familiar e comentário do pai da influenciadora levantaram suspeitas O conteúdo Andressa Suita abre o jogo sobre terceira... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta quarta-feira (23), Andressa Suita, de 37 anos, viu seu nome virar assunto nas redes sociais após internautas especularem que ela estaria grávida do cantor Gusttavo Lima, de 35. Tudo começou com a publicação de uma foto em clima descontraído de Páscoa, em que a influenciadora aparece sorridente ao lado da família. O detalhe que chamou atenção? Sua irmã, Laura, aparece com as mãos apoiadas sobre a barriga de Andressa.

Para saber mais sobre essa história e a repercussão nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Simone Mendes surpreende ao expor primeira impressão de Carlinhos Maia

Maidê Mahl reaparece nas redes e emociona ao falar sobre recuperação

Viih Tube e Eliezer revelam golpe sofrido por pessoa próxima: “Aproveitou o momento em que estávamos no hospital”