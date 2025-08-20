Logo R7.com
Andressa Suita fala sobre planos de nova gravidez e relembra crise com Gusttavo Lima

A modelo revelou desejo de ter uma menina ainda em 2025 e comentou sobre os desafios enfrentados no casamento durante a pandemia

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gusttavo Lima e Andressa Suíta (Foto: Instagram) Feed TV

Casada com Gusttavo Lima e mãe de dois meninos, Andressa Suita contou que pretende engravidar novamente ainda este ano. Segundo a modelo, o casal já está em fase de “treinamento” para aumentar a família.

