Andressa Suita fala sobre planos de nova gravidez e relembra crise com Gusttavo Lima A modelo revelou desejo de ter uma menina ainda em 2025 e comentou sobre os desafios enfrentados no casamento durante a pandemia Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h19 )

Gusttavo Lima e Andressa Suíta (Foto: Instagram) Feed TV

Casada com Gusttavo Lima e mãe de dois meninos, Andressa Suita contou que pretende engravidar novamente ainda este ano. Segundo a modelo, o casal já está em fase de “treinamento” para aumentar a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

