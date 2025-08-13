Logo R7.com
Anitta comemora gravidez de companheiro de mais de 10 anos: ‘Choque’

Bailarino e DJ Lukas Oliveira anuncia primeira gestação da namorada

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Anitta e dançarino (Foto: Instagram) Feed TV

Anitta comemorou a gravidez do dançarino Lukas Oliveira com a frase “Choque Titia está pronta!”. Lukas, bailarino e DJ de 30 anos, anunciou na segunda-feira, 1º, que a namorada Daniela Brugarelli está grávida do primeiro filho do casal.

