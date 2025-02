Aos prantos, Selena Gomez pede desculpas aos mexicanos e critica deportações nos Estados Unidos Cantora se emociona ao lamentar políticas migratórias e reforça solidariedade às vítimas O conteúdo Aos prantos, Selena Gomez pede... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selena Gomez – Foto Reprodução

Selena Gomez, de 32 anos, não conteve as lágrimas ao desabafar sobre a deportação de mais de 4 mil mexicanos entre os dias 20 e 26 de janeiro, como parte das ações do governo americano. Filha de imigrantes mexicanos, a cantora usou os stories do Instagram na última segunda-feira (27) para pedir desculpas emocionadas ao povo de seus antepassados.

Para saber mais sobre a emocionante declaração de Selena e suas críticas às deportações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Jade Magalhães compartilha bilhete deixado por Luan Santana antes do nascimento da filha

Mãe de Virgínia Fonseca marca jantar romântico e surpreende a filha

Zé Felipe muda de visual e Virginia reage: ‘Socorro’