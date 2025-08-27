Após 12 horas em trabalho de parto, Babi Beluco apresenta o primeiro filho
Modelo e maratonista amadora compartilha experiências do parto e presença do marido
Na madrugada de 23 de agosto, Babi Beluco, de 38 anos, deu à luz seu primeiro filho, Tom, fruto do casamento com o empresário e advogado Marcos Motta. O anúncio foi confirmado pela assessoria da modelo na manhã desta quarta-feira (27). Babi passou 12 horas em trabalho de parto antes do nascimento do bebê em uma maternidade de São Paulo.
