Após bariátrica, Thais Carla expõe treino intenso para eliminar 4 kg em 10 dias
Influencer já perdeu 60 kg em quatro meses e relata desafios com alimentação após a cirurgia
Thais Carla, de 33 anos, anunciou nesta segunda-feira (1) o início de uma rotina intensa de treinos com a meta de perder 4 quilos em apenas 10 dias. A influencer passou por cirurgia bariátrica há quatro meses e já eliminou 60 quilos, alcançando atualmente cerca de 140 kg.
Thais Carla, de 33 anos, anunciou nesta segunda-feira (1) o início de uma rotina intensa de treinos com a meta de perder 4 quilos em apenas 10 dias. A influencer passou por cirurgia bariátrica há quatro meses e já eliminou 60 quilos, alcançando atualmente cerca de 140 kg.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a jornada de Thais Carla!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: