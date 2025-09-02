Logo R7.com
Após bariátrica, Thais Carla expõe treino intenso para eliminar 4 kg em 10 dias

Influencer já perdeu 60 kg em quatro meses e relata desafios com alimentação após a cirurgia

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Thais Carla (Foto: Instagram) Feed TV

Thais Carla, de 33 anos, anunciou nesta segunda-feira (1) o início de uma rotina intensa de treinos com a meta de perder 4 quilos em apenas 10 dias. A influencer passou por cirurgia bariátrica há quatro meses e já eliminou 60 quilos, alcançando atualmente cerca de 140 kg.

