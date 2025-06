Após deboche polêmico com Preta Gil, Leo Lins faz nova piada sobre câncer; veja vídeo Mesmo com caso recente envolvendo a cantora, humorista faz nova piada com câncer e volta a ser criticado por deboche com a doença O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h56 ) twitter

Leo Lins e Preta Gil (Foto: Montagem) Feed TV

O humorista Leo Lins voltou a ser alvo de críticas nesta quinta-feira (26) após compartilhar nas redes sociais um vídeo em que faz piadas com um espectador diagnosticado com câncer. A publicação ocorre pouco depois de uma controvérsia envolvendo a cantora Preta Gil, que também enfrenta a doença e foi alvo de um comentário ácido do comediante em seu espetáculo recente, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

