Após duas décadas, Sarah Jessica Parker confirma namoro com Nicolas Cage Atriz revelou o romance breve durante as gravações de Honeymoon in Vegas O conteúdo Após duas décadas, Sarah Jessica Parker confirma...

Sarah Jessica Parker confirmou no último domingo, 13 de julho, durante uma entrevista ao programa Watch What Happens Live, da Bravo, que realmente viveu um breve romance com Nicolas Cage. O relacionamento aconteceu enquanto os dois gravavam o filme Honeymoon in Vegas, em 1991, muito antes de ela conhecer Matthew Broderick, com quem está casada até hoje.

Leia Mais em Feed TV: