Após perder 52 kg, Thais Carla revela motivo de ter feito bariátrica: "Nunca foi sobre peso" A influenciadora disse ainda ter planos para lançar um minidocumentário sobre o processo que gerou a mudança O conteúdo Após perder... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h58 )

Thais Carla (Foto: Instagram) Feed TV

Na última terça-feira (8), Thais Carla revelou detalhes do processo de emagrecimento iniciado com uma cirurgia bariátrica realizada em abril. A bailarina e influenciadora digital eliminou 52 quilos até o momento e compartilhou a nova fase com o público, destacando o foco na saúde física e emocional, e não em padrões estéticos.

