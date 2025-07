Após quase um ano à venda, Juju Salimeni dá desconto em cobertura duplex Juju Salimeni oferece R$180 mil de desconto em cobertura duplex e abre possibilidade de aluguel após quase um ano de anúncio. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h18 ) twitter

Juju Salimeni (Foto: Instagram) Feed TV

Juju Salimeni voltou a divulgar a venda de sua antiga cobertura duplex localizada em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A apresentadora, de 38 anos, anunciou no último domingo (27) que o imóvel ainda continua disponível no mercado e, desta vez, com um desconto considerável de R$180 mil no valor total. Além disso, a influenciadora informou que agora também aceita alugar a propriedade, o que amplia as possibilidades para interessados no local.

