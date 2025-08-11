Logo R7.com
Após receber caminhão de rosas, Virginia revela que está em hiperfoco em Felipe Amorim

Influenciadora comenta vício em playlist do cantor e fala sobre possibilidade de reconciliação com Zé Felipe

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca, de 26 anos, contou em suas redes sociais que está vivendo um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim, de 28. Nos Stories do Instagram, a influenciadora explicou que está viciada em uma playlist só com músicas dele. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, ela ressaltou que seu interesse é apenas pelo trabalho do artista e frisou que ele está em um relacionamento.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento de Virginia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

