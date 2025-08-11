Após receber caminhão de rosas, Virginia revela que está em hiperfoco em Felipe Amorim
Influenciadora comenta vício em playlist do cantor e fala sobre possibilidade de reconciliação com Zé Felipe
Virginia Fonseca, de 26 anos, contou em suas redes sociais que está vivendo um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim, de 28. Nos Stories do Instagram, a influenciadora explicou que está viciada em uma playlist só com músicas dele. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, ela ressaltou que seu interesse é apenas pelo trabalho do artista e frisou que ele está em um relacionamento.
Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento de Virginia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
