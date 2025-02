Após recente alta, Shakira viaja às pressas para ver o pai doente Cantora desembarcou em Barranquilla dias após receber alta hospitalar no Peru O conteúdo Após recente alta, Shakira viaja às pressas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h07 ) twitter

William Mebarak e Shakira (Foto: Instagram)

Shakira, de 48 anos, chegou a Barranquilla, na Colômbia, na noite desta segunda-feira (19), em meio a uma situação delicada. Segundo as agências Mega e The Grosby Group, a cantora teria viajado às pressas para visitar seu pai, William Mebarak, de 93 anos, que estaria com a saúde debilitada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a situação de William Mebarak.

