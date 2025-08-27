Após revelar diagnóstico de câncer, Val Marchiori se declara ao marido
Empresária agradece apoio do marido e alerta sobre a importância da prevenção
Nesta terça-feira (26), Val Marchiori, de 50 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nas redes sociais o diagnóstico de câncer de mama e a importância do apoio do marido, o advogado Amilton Augusto, durante este período delicado. A empresária publicou uma mensagem no Instagram para agradecer ao companheiro pelo suporte constante.
