Após revelar diagnóstico de câncer, Val Marchiori se declara ao marido Empresária agradece apoio do marido e alerta sobre a importância da prevenção Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h19 )

Val Marchiori e marido (Foto Instagram) Feed TV

Nesta terça-feira (26), Val Marchiori, de 50 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nas redes sociais o diagnóstico de câncer de mama e a importância do apoio do marido, o advogado Amilton Augusto, durante este período delicado. A empresária publicou uma mensagem no Instagram para agradecer ao companheiro pelo suporte constante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante declaração de Val Marchiori.

