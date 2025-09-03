Após rumores de affair, fãs encontram semelhança entre fotos de Virginia e Vini Jr. Coincidência? Internautas apontam semelhança em cliques de Virginia Fonseca e Vini Jr durante passeio de barco na Espanha Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h39 ) twitter

Virginia e Vini Jr. (Foto: Instagram) Feed TV

As especulações envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. ganharam força nesta quarta-feira (3), após coincidências em publicações feitas por ambos. Os dois apareceram curtindo momentos no litoral da Espanha, o que deixou os seguidores curiosos. Há quem crave que o affair é real!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

