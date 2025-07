Após ser chamado de abusivo, MC Daniel entra com processo na Justiça Cantor nega qualquer comportamento agressivo ou abusivo e diz que tomará providências contra ataques na internet O conteúdo Após ser... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h38 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Após o anúncio do fim do noivado com Lorena Maria no último sábado, 12 de julho, MC Daniel decidiu recorrer à Justiça contra perfis e veículos que, segundo ele, divulgaram informações falsas envolvendo sua postura durante o relacionamento. A decisão foi comunicada pelo artista na segunda-feira, 14 de julho, depois que um amigo da mãe do filho do cantor afirmou nas redes sociais que ele teria sido manipulador, tóxico e agressivo com a influenciadora. Lorena, no entanto, negou essas acusações.

