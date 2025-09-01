Após sucessivas polêmicas, Bia Miranda anuncia fim de relacionamento com Gato Preto outra vez Casal esteve envolvido em acidente em São Paulo. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/09/2025 - 10h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h17 ) twitter

Bia Miranda e Gato Preto (Foto: Instagram) Feed TV

A influenciadora Bia Miranda anunciou, na madrugada desta segunda-feira, 1º de setembro, o término do relacionamento com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. O namoro, que começou em 2024 e tem sido marcado por idas e vindas, chegou ao fim após a ex-participante de A Fazenda 14 publicar um comunicado em suas redes sociais.

