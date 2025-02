Arena Carnaval SP divulga as atrações para a edição de 2025 Painel da diversidade sonora, a plataforma da folia chega ao seu sexto ano, nos dias 8, 15, 22 e 23 de fevereiro, com os projetos Sorriso... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Screenshot_20250122-142102-855

A Arena Carnaval SP está de volta! A plataforma da folia, que marca o pré-Carnaval na capital paulista, retorna à agenda de shows da cidade em 2025, e acontece em dois endereços: o Memorial da América Latina, dias 8 e 15 de fevereiro, e no Parque Villa Lobos, dias 22 e 23 de fevereiro. Sorriso Eu Gosto no Pagode (Sorriso Maroto), Bloco do Silva (Silva e convidados) e Ensaios da Anitta (Anitta e convidados) são as atrações deste ano.

Não perca a chance de saber mais sobre essa programação imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe encantam em estreia no primeiro dia de aula

Vitória Strada revela motivo do término com Marcella Rica; descubra

Vem aí? Naldo Benny expõe suposta parceria com Justin Bieber