Arlindo Cruz, cantor e compositor, morre aos 66 anos

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua...

Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz.

