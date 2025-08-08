Arlindo Cruz deixa herança milionária; saiba valor e com quem fica Fortuna deve ser repartida igualmente entre esposa e três filhos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 ) twitter

Família de Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

Na última sexta-feira (8), Arlindo Cruz, uma das maiores referências do samba nacional, faleceu aos 66 anos. A trajetória de sucesso do músico, que começou em 1980, deixou em uma herança milionária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a herança deixada por Arlindo Cruz.

