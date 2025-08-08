Arlindo Cruz vivia com as sequelas de AVC sofrido há oito anos
Após oito anos enfrentando as sequelas de um AVC, sambista morre no Rio aos 66 anos
Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos nesta sexta-feira, 8 de agosto, no Rio de Janeiro. O cantor e compositor estava internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste da cidade, onde sua morte foi confirmada no início da tarde. A informação foi divulgada por sua esposa, Babi Cruz, que o acompanhava desde o agravamento do quadro de saúde.
Para saber mais sobre a vida e os desafios enfrentados por Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
