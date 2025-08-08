Arlindo Cruz vivia com as sequelas de AVC sofrido há oito anos Após oito anos enfrentando as sequelas de um AVC, sambista morre no Rio aos 66 anos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arlindo Cruz (Foto: Instagram) Feed TV

Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos nesta sexta-feira, 8 de agosto, no Rio de Janeiro. O cantor e compositor estava internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste da cidade, onde sua morte foi confirmada no início da tarde. A informação foi divulgada por sua esposa, Babi Cruz, que o acompanhava desde o agravamento do quadro de saúde.

Para saber mais sobre a vida e os desafios enfrentados por Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Famosos lamentam morte de Arlindo Cruz

Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; entenda como

Latino detona Naldo Benny após entrevista polêmica: “Não há argumentos”