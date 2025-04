Ary Mirelle, esposa de João Gomes, passa por nova cerclagem uterina e explica motivo do procedimento Influenciadora detalha condição que exige a cirurgia em todas as suas gestações O conteúdo Ary Mirelle, esposa de João Gomes, passa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h06 ) twitter

Ary Mirelle (Foto Reprodução Redes Sociais)

Ary Mirelle, influenciadora e esposa do cantor João Gomes, passou por uma nova cerclagem uterina nesta quarta-feira (1). Grávida novamente, ela já havia realizado o procedimento em sua primeira gestação, quando esperava o primogênito, Jorge. Pelas redes sociais, Ary explicou que sua condição exige que o procedimento seja repetido em todas as suas gestações. “Meu colo é incompetente e não suporta o peso do bebê, por isso tenho alto risco de parto prematuro”, revelou. Após a cirurgia, tranquilizou seus seguidores: “Cerclagem deu certo, Joaquim está bem e seguro”. O marido, João Gomes, esteve ao seu lado durante todo o tempo.

Saiba mais sobre a cerclagem uterina e os cuidados necessários consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

