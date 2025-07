Assessoria de Oruam se pronuncia após cantor ser classificado como preso de ‘alta periculosidade’ Artista se entregou à polícia voluntariamente após mandado de prisão preventiva e equipe nega todas as acusações Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na terça-feira, 22 de julho, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil do Rio de Janeiro após a emissão de um mandado de prisão preventiva. Desde então, ele segue detido e foi classificado pelas autoridades como um preso de “alta periculosidade”, de acordo com o Guia de Recolhimento de Presos da Polinter. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo. Na escala de quatro níveis utilizada pela polícia, Oruam foi incluído no terceiro mais alto.

Para mais detalhes sobre o caso e a resposta da assessoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filho de Preta Gil revela conselho de Gilberto Gil após a morte da mãe

Neymar se pronuncia após briga com torcedor durante jogo do Santos; veja

Causa da morte da chef do programa ‘A Batalha dos Piores Cozinheiros’ vem à tona