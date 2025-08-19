Atitude polêmica de Virginia com Neymar causa climão com Bruna Biancardi
Esposa de Neymar não gostou de contato da influenciadora com o jogador durante a madrugada
No início da semana, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi acabaram se envolvendo em uma situação tensa que chamou atenção nos bastidores. O episódio foi revelado por Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, quando o apresentador contou que a esposa de Neymar se incomodou com uma atitude da influenciadora.
No início da semana, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi acabaram se envolvendo em uma situação tensa que chamou atenção nos bastidores. O episódio foi revelado por Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, quando o apresentador contou que a esposa de Neymar se incomodou com uma atitude da influenciadora.
Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: