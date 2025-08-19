Atitude polêmica de Virginia com Neymar causa climão com Bruna Biancardi Esposa de Neymar não gostou de contato da influenciadora com o jogador durante a madrugada Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar, Bruna e Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

No início da semana, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi acabaram se envolvendo em uma situação tensa que chamou atenção nos bastidores. O episódio foi revelado por Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, quando o apresentador contou que a esposa de Neymar se incomodou com uma atitude da influenciadora.

Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Lexa faz tratamento estético para suavizar cicatriz da cesárea; veja

Amanda Kimberlly expõe prints de conversa para rebater versão de Bruna Biancardi sobre foto da filha

Vídeo: Maíra Cardi revela dificuldades com amamentação durante terceira gestação