Ator de ‘Meninas Malvadas’ revela condição do marido que ‘torna impossível’ comer sem vomitar
Ator revela luta de Jaymes Vaughan contra condição que dificultava engolir e compartilha esperança com seguidores
O ator Jonathan Bennett viveu um momento emocionante ao registrar seu marido, Jaymes Vaughan, fazendo uma refeição sem sentir vontade de vomitar. Conhecido por seu papel no filme Meninas Malvadas ao lado de Lindsay Lohan, Jonathan contou que Jaymes enfrenta uma condição rara chamada anel de Schatzki, que dificultava a alimentação do parceiro há anos.
O ator Jonathan Bennett viveu um momento emocionante ao registrar seu marido, Jaymes Vaughan, fazendo uma refeição sem sentir vontade de vomitar. Conhecido por seu papel no filme Meninas Malvadas ao lado de Lindsay Lohan, Jonathan contou que Jaymes enfrenta uma condição rara chamada anel de Schatzki, que dificultava a alimentação do parceiro há anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa história emocionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa história emocionante!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: