Ator de ‘Meninas Malvadas’ revela condição do marido que ‘torna impossível’ comer sem vomitar

Jonathan Bennett e marido (Foto: Instagram) Feed TV

O ator Jonathan Bennett viveu um momento emocionante ao registrar seu marido, Jaymes Vaughan, fazendo uma refeição sem sentir vontade de vomitar. Conhecido por seu papel no filme Meninas Malvadas ao lado de Lindsay Lohan, Jonathan contou que Jaymes enfrenta uma condição rara chamada anel de Schatzki, que dificultava a alimentação do parceiro há anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa história emocionante!

