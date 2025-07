Ator Mauricio Silveira está em coma após cirurgia para retirada de tumor Artista passou por complicações após procedimento no intestino e está em coma induzido. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h18 ) twitter

mauricio-silveira Feed TV

O ator Mauricio Silveira, conhecido por papéis na novela “Balacobaco” e na série “Reis”, está internado em coma induzido após complicações de uma cirurgia no intestino. O procedimento foi realizado para retirada de um tumor, que ainda está em investigação. A informação foi divulgada pela equipe do artista nas redes sociais, em uma nota assinada pela família.

