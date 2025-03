Atriz Léa Garcia clama por ajuda de filho internado em estado grave: ‘Urgente’ Abdias Nascimento Filho, músico e herdeiro mais novo da atriz veterana, enfrenta um quadro de saúde delicado no Rio de Janeiro O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h46 ) twitter

Abdias Nascimento Filho e (Foto: Instagram)

Aos 71 anos, Abdias Nascimento Filho, filho caçula da icônica atriz Léa Garcia com o ativista e escritor Abdias do Nascimento, encontra-se internado em estado crítico no Hospital Badim, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Diante da gravidade, os familiares iniciaram um apelo por doações de sangue para ajudá-lo neste momento difícil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a situação de Abdias e como você pode ajudar!

